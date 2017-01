Mef: stanziati 25 milioni nel 2017 per prevenzione usura

Roma, 14 gen. (askanews) - Ammontano a 25 milioni di euro le risorse messe a disposizione dal ministero dell'Economia e delle Finanze per sostenere imprese e famiglie a rischio di usura. Lo annuncia il ministero in una nota, spiegando che la cifra, utilizzabile nel 2017, è stata erogata, attraverso il Fondo di prevenzione dell'usura istituito presso il dipartimento del Tesoro, a 36 associazioni e fondazioni del Terzo settore e a 125 Confidi che a loro volta la destineranno a garanzia di finanziamenti a favore di famiglie e imprese che versano in condizioni di difficoltà economica e sono maggiormente esposte al rischio di cadere nella rete degli usurai. La garanzia statale, favorendo l'accensione di prestiti del circuito bancario, previene l'esclusione finanziaria di soggetti deboli, che potrebbero altrimenti diventare preda dei canali illegali del credito.

Sulla base dei criteri normativi, il 70% delle risorse è destinato ai Confidi e il 30% alle associazioni e fondazioni no profit. I contributi sono ripartiti sulla base di una combinazione di indicatori che tiene conto sia dell'efficienza nella capacità di utilizzo dei fondi riscontrata in passato, sia dell'indice del rischio di usura presente nell'ambito territoriale dove opera l'ente assegnatario.

L'ammontare dello stanziamento del Fondo varia di anno in anno in quanto proviene da sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie e dalle eventuali restituzioni per inattività biennale dell'ente. "Tutto ciò - si legge nella nota - mette in luce come in Italia esista un efficace sistema di rilevazione delle violazioni della normativa antiriciclaggio e un circolo virtuoso che permette la riutilizzazione in funzione sociale delle sanzioni riscosse".

"Dal 1998 fino ad oggi, tramite il Fondo di Prevenzione dell'usura - conclude la nota -, il Mef ha erogato un totale di oltre 600 milioni di euro finalizzati alla concessione di garanzie. Il Fondo ha consentito di garantire oltre 81.000 finanziamenti, per un importo complessivo di oltre 1,9 miliardi di euro, grazie al meccanismo della leva finanziaria, che si basa su un moltiplicatore medio di 3,2".