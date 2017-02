Mediobanca, stretta di mano Nagel-Mustier dopo direttivo patto

Milano, 16 feb. (askanews) - Plateale stretta di mano tra l'Ad di UniCredit, Jean Pierre Mustier, e l'Ad di Mediobanca, Alberto Nagel. I due si sono incontrati oggi in occasione del direttivo del patto di sindacato di Mediobanca, durato circa una mezz'ora (dalle 9.30 alle 10). Al termine dell'incontro, Nagel ha accompagnato Mustier all'uscita della sede di piazzetta Cuccia, dove era in attesa la sua auto con autista. Davanti ai cronisti i due si sono stretti amichevolmente la mano e Nagel ha dichiarato: "Mustier ci ha fatto questa grande cortesia di venire".

Nelle scorse settimane, erano circolate sulla stampa numerose indiscrezioni di dissapori tra i due, in relazione ai rispettivi ruoli nelle politiche su Generali. Unicredit è il primo azionista di Mediobanca, che a sua volta è il primo azionista di Generali. Mustier aveva tra l'altro definito la partecipazione in piazzetta Cuccia come "la nostra 15ma banca".

