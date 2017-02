Mediobanca, Nagel: concentrazioni si fanno in modo amichevole

Milano, 9 feb. (askanews) - "La mia personale valutazione di banchiere è che le operazioni di concentrazione vanno fatte in maniera amichevole e concordata. Altrimenti, le esperienze hanno dimostrato che si rivelano molto più costose e con un rischio più elevato". Lo ha detto l'Ad di Mediobanca, Alberto Nagel, interpellato riguardo al conflitto intorno a Mediaset in atto tra Fininvest (Berlusconi) e Vivendi (Bollorè). Ma la risposta potrebbe essere letta anche in chiave Intesa Sanpaolo-Generali. Sui contrasti Berlusconi-Bollorè, i cui rispettivi gruppi sono entrambi azionisti di piazzetta Cuccia, Nagel ha tenuto a sottolineare che "Mediobanca non si schiera con alcun socio, in particolare su operazioni che riguardano loro stessi".

Mediobanca conta di mantenere una partecipazione del 10% nel capitale di Generali, dopo che avrà ceduto un pacchetto del 3%, come previsto dal proprio piano industriale. "Noi rimaniamo coerenti con quanto abbiamo deliberato e comunicato e su cui siamo impegnati. Mediobanca all'interno del piano prevede una certa allocazione del capitale funzionale allo sviluppo dei numeri del conto economico, e questo rimane invariato. Mediobanca procederà a dismettere il 3% di Generali da qui al 30 giugno 2019 e manterrà il 10% residuo", ha affermato l'Ad di Mediobanca, Alberto Nagel, durante un colloquio telefonico con le agenzie di stampa sui risultati del primo semestre 2016-2017.

"Altro non ritengo opportuno nè utile aggiungere", ha poi precisato Nagel riguardo all'argomento Generali, di recente finita nel mirino di Intesa Sanpaolo, che sta studiando eventuali possibilità di combinazioni industriali con il Leone di Trieste.