Mediaset: Vivendi controlla Telecom, ostacolo a nostre strategie

Roma, 20 dic. (askanews) - Vivendi è l'azionista di riferimento di Telecom Italia e, con la quota rilevante detenuta ora nel capitale di Mediaset, potrebbe ostacolare lo sviluppo della società di Cologno Monzese. Lo afferma Mediaset dopo la riunione del cda, che ha deciso di presentare un esposto all'Agcom in cui "si segnala l'illegittimità della condotta posta in essere da Vivendi in violazione della disciplina di settore e il possibile ostacolo alle strategie di sviluppo di Mediaset in ragione del collegamento incrociato con Telecom Italia, l'incumbent delle Tlc, determinato dall'iniziativa di Vivendi".