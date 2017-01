Milano, 20 gen. (askanews) - "Se ne esce con le vie legali". Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, rispondendo a chi gli chiedeva come si risolverà la disputa con Vivendi. "Non c'è nessuna novità, non c'è stato nessun contatto tra Vivendi e Fininvest, nè tra Vivendi e Mediaset", ha spiegato a margine di un incontro in Banca Imi per presentare agli investitori le linee guida al 2020 del gruppo. "Noi abbiamo subito un danno enorme, non tanto per la mancata vendita, ma per il danno che le attività di Premium hanno subito", ha aggiunto.

"Non è una situazione semplicissima. Ma - ha sottolineato - dalle relazioni che vediamo mi sembrano più preoccupati loro. Noi qui siamo e qui rimaniamo".