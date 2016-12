Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: "Qui siamo e qui rimaniamo"

Roma, 21 dic. (askanews) - "Io, mio padre e la mia famiglia abbiamo la volontà assoluta di difendere l'azienda in tutti i modi e ad ogni costo. Non arretriamo. Qui siamo e qui rimaniamo". Lo ha affermato ieri sera il vicepresidente e ceo di Mediaset Pier Silvio Berlusconi parlando a circa 200 dirigenti riuniti nello studio 10 di Cologno per il brindisi natalizio. Quel "qui siamo e qui rimaniamo", secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, lo ha ripetuto tre volte, semmai qualcuno non avesse capito che davanti all'attacco di Vincent Bolloré - la cui Vivendi ha reso noto di puntare a una quota del 30% nel gruppo del Biscione - la famiglia Berlusconi non ha intenzione di arretrare.

"Non è solo una questione economica purtroppo. - ha proseguito il vicepresidente di Mediaset - Se così fosse questa disputa sarebbe già finita, siamo solidi. E' una questione di tecnicismi che ci impediscono di investire ancora di più nella nostra azienda. Regole discutibili che gli scalatori strumentalizzano contro di noi",