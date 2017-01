Mediaset: in Borsa +5,8% su voci offerta Bollorè a Fininvest

Milano, 11 gen. (askanews) - Mediaset torna sotto i riflettori a Piazza Affari. Le azioni del Biscione hanno chiuso in rialzo del 5,87% a 4,362 euro (massimo intraday a 4,476) sulla notizia, rilanciata dall'agenzia Bloomberg, secondo cui Vincent Bollorè starebbe valutando di offrire alla famiglia Berlusconi una quota di Vivendi per mettere fine alla disputa con Mediaset e riprendere la collaborazione tra i due gruppi per creare un conglomerato paneuropeo di media e contenuti. "Non commentiamo i rumors", la replica da Parigi. Il mercato scommette sul fatto che un accordo tra Bollorè e Fininvest potrebbe anche comportare il lancio di un'Opa su Mediaset. La speculazione ha spinto anche il titolo Telecom Italia, la società di cui Vivendi detiene il 24%, che ha chiuso a 0,846 euro (+2,17%).

Sulla vicenda Mediaset/Vivendi intanto si attendono le prime mosse dell'Agcom, che ha aperto un'istruttoria dopo la scalata dei francesi, arrivati a ridosso della soglia dell'Opa: una riunione è attesa entro questa settimana.