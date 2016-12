Mediaset: con Vivendi rischio paralisi, Agcom intervenga subito

Roma, 20 dic. (askanews) - Mediaset chiede l'intervento immediato dell'Agcom perchè con la scalata ostile di Vivendi c'è il rischio di una "paralisi" dello sviluppo industriale di Cologno Monzese. Lo afferma la società controllata dalla Fininvest, sottolineando che "si configura un rischio di paralisi delle attività di sviluppo industriale di Mediaset dovuto proprio all'ingresso di Vivendi in misura superiore al 10% (soglia che stabilisce il collegamento tra società quotate)".

Il cda di Mediaset ha deciso quindi "la presentazione di un esposto all'Agcom in cui si segnala l'illegittimità della condotta posta in essere da Vivendi in violazione della disciplina di settore e il possibile ostacolo alle strategie di sviluppo di Mediaset in ragione del collegamento incrociato con Telecom Italia, l'incumbent delle Tlc, determinato dall'iniziativa di Vivendi. Nell'esposto si richiedono interventi anche in via provvisoria e di urgenza".