Mediaset a Vivendi: esposto alla Procura fondato e documentato

Milano, 24 feb. (askanews) - "Come è a tutti noto, e a maggior ragione lo è per Vivendi, Fininvest Spa ha sottoposto all'attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano solo ed esclusivamente dati oggettivi e documentali di quanto accaduto prima, durante e dopo il contratto per la cessione di Premium". Lo scrive l'avvocato Niccolò Ghedini in una nota, replicando alle accuse di Vivendi sull'esposto di Fininvest alla Procura di Milano.

"La Procura di Milano - prosegue la nota - ha iscritto il procedimento nei confronti di ignoti e solo dopo gli opportuni approfondimenti ha, evidentemente, ritenuto non infondata l'azione proposta. Tanto meno si può considerare ingiurioso in Italia rivolgersi alla Autorità Giudiziaria in casi consimili. La Procura ha, quindi, autonomamente valutato meritevoli di iscrizione a notizia di reato coloro che per Vivendi hanno posto in essere le condotte descritte nell'esposto di Fininvest".