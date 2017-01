McDonald's, cede sue attività in Cina per 2,08 miliardi dollari

Roma, 9 gen. (askanews) - McDonald's cederà una quota di controllo del suo franchising in Cina e ad Hong Kong per 2,08 miliardi di dollari ad un consorzio composto da Citic Group e Carlyle Group.

In particolare, hanno spiegato le società in una nota congiunta, l'accordo prevede che Citic Limited, Citic Capital Holdings, Carlyle Group e McDonald's costituiscano una società che agirà per 20 anni come franchisee delle attività in Cina e ad Hong Kong costituite da circa 2000 ristoranti.

Citic e Citic Capital avranno una quota del 52% nella società, Carlyle del 28% e McDonald's manterrà una partecipazione del 20%.