Macy's manda a picco settore retail. S&P: rischia la bocciatura

New York, 5 gen. (askanews) - Il settore retail a Wall Street è oggetto di forti vendite, alimentate dagli annunci fatti ieri a mercati chiusi da Macy's e dal rivale Kohl's. Entrambe i grandi magazzini hanno tagliato le stime sugli utili 2016 dopo una stagione deludente dello shopping natalizio. In particolare, Macy's continua a stringere la cinghia attraverso la chiusura di 68 negozi, il licenziamento di 6.200 persone e la messa a rischio di altri 3.900 posti di lavoro.

Alla luce di tutto questo Standard & Poor's ha avvertito: Macy's rischia una bocciatura. Il gruppo attualmente ha un rating pari a "BBB", che potrebbe scendere di un gradino nell'arco dei prossimi tre mesi. C'è "almeno" il 50% di possibilità che ci sia questa sforbiciata, ha detto S&P.

L'agenzia di rating conta di decidere dopo avere "valutato le prospettive dei trend operativi, la politica fiscale dell'azienda (inclusa una potenziale riduzione del debito e la strategia sul fronte immobiliare) e le iniziative sui costi".

In Borsa Macy's cede il 14%, Kohl's lascia sul terreno il 18%, Nordstrom segna un -8,4%, J.C. Penney scivola del -7,2% e Dillard's dell'8%. Barnes & Noble non fa eccezione (-4%): la catena di librerie ha tagliato le stime per l'intero esercizio fiscale, colpa di vendite deludenti nella cruciale stagione dello shopping natalizio. "Non siamo contenti dei risultati", ha detto l'amministratore delegato Len Riggio.