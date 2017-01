Luxottica ed Essilor verso fusione, Luxottica vola in borsa (+13%)

Roma, 16 gen. (askanews) - Essilor e Delfin hanno annunciato la firma di un accordo volto a creare, attraverso la combinazione di Essilor e Luxottica Group, un player integrato dedicato alla cura della vista. Lo comunicano le due società. Dopo l'annuncio il titolo Luxottica ha messo le ali in Borsa guadagnando il 13,40% a quota 56,20 punti.

Questa combinazione, si legge in una nota, "permetterebbe di creare un player di riferimento, operante in tutti i segmenti dell'eyewear". Insieme, Essilor e Luxottica avrebbero più di 140.000 dipendenti e vendite in oltre 150 Paesi. Sulla base dei risultati annuali del 2015 delle due società, il nuovo gruppo avrebbe realizzato ricavi netti per oltre 15 miliardi di euro e un EBITDA netto combinato di circa 3,5 miliardi di euro.

I prossimi passi saranno: la decisione dell'AMF, l'autorità di controllo della Borsa francese, di concedere un'esenzione dall'obbligo di Delfin di promuovere un'offerta pubblica obbligatoria sulle azioni di Essilor; l'approvazione dell'operazione da parte dell'assemblea dei soci di Essilor, nonche dei soci di Essilor portatori di azioni a voto doppio; le autorizzazioni delle competenti autorita Antitrust.

Il closing e previsto per il secondo semestre del 2017, subordinatamente alla realizzazione di tutte le condizioni sospensive, e sarebbe seguito dall'offerta pubblica obbligatoria sulla totalita delle rimanenti azioni di Luxottica in circolazione.