Lo sprint della produzione industriale mette le ali al Pil

Roma, 10 feb. (askanews) - Sprint finale della produzione industriale a dicembre che fa accendere le speranze per una crescita più consistente nel 2016. Il +1,4%, su base mensile, registrato dall'Istat nell'ultimo mese dell'anno per la produzione dell'industria va decisamente oltre le attese degli analisti che si aspettavano un calo dello 0,1% rispetto a novembre. Anche il +6,6% annuo dei volumi prodotti supera le previsioni e porta il dato del 2016 a quota +1,6%, il livello più alto dal 2010 quando la produzione industriale fece segnare una crescita del 6,7%.

L'industria mette, così, le ali al Pil. In attesa della stima preliminare dell'Istituto di statistica, in arrivo il 14 febbraio, gli analisti rivedono al rialzo le stime del IV trimestre e dell'intero 2016 (al momento la crescita acquisita è a +0,9%). "Ora prevediamo per il Pil del IV trimestre un'espansione congiunturale pari a +0,3%, lo stesso ritmo del trimestre precedente, maggiore della nostra iniziale previsione", ha sottolineato Loredana Federico, economista di Unicredit.

Sulla stessa linea Barclays con l'economista Fabio Fois che ha spiegato: l'economia "italiana ha chiuso il 2016 su una nota forte. Ora prevediamo un aumento del Pil nel IV trimestre pari a +0,3%, ma potrebbe uscire anche un dato migliore, rispetto alla precedente stima di +0,2%, un livello consistente con una crescita media dell'1% nel 2016". Anche Paolo Mameli, senior economist Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, è ottimista: "l'intervallo di stima è ora tra 0,2% e 0,3% trimestre/trimestre. Nel caso in cui il Pil aumentasse di 0,3% come nel trimestre precedente, il 2016 chiuderebbe con una crescita dell'1%, al di sopra sia della nostra più recente previsione (0,9%) sia, ancor più, delle stime governative (0,8%)".