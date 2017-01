Lavoro, Poletti: occupazione stabile, preoccupa quella giovanile

Roma, 9 gen. (askanews) - L'occupazione, a novembre, rimane "sostanzialmente stabile sul piano congiunturale" mentre "si conferma la crescita su base annua". Ma "nel quadro complessivo preoccupa la situazione dell'occupazione giovanile, per cui alla diminuzione del tasso di inattività tra i giovani corrisponde solo un aumento della disoccupazione". A sottolinearlo è il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, commentando i dati preliminari dell'Istat relativi ad occupati e disoccupati di novembre 2016:

"Rispetto al mese precedente l'occupazione, con un lieve aumento, si mantiene sostanzialmente stabile. All'aumento dei disoccupati corrisponde una più consistente diminuzione degli inattivi, segno che cresce il numero delle persone alla ricerca attiva di lavoro", ha spiegato il ministro.

Più "consistenti e significative le variazioni su base annua, che evidenziano una forte riduzione degli inattivi (469mila in meno) a fronte di un più alto livello di occupati (201mila in più, 135mila dei quali permanenti) e di un maggior numero di persone che cercano lavoro (165mila disoccupati in più)", ha concluso.