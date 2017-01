Lavoro, Istat: a novembre +19mila occupati, in un anno +201mila

Roma, 9 gen. (askanews) - Nel mese di novembre 2016 la stima degli occupati è in lieve crescita rispetto a ottobre (+0,1%, pari a +19 mila unità). E' la stima preliminare dell'Istat.

"L'aumento - ha spiegato l'Istituto - riguarda le donne e le persone ultracinquantenni". Aumentano, a novembre, gli indipendenti e i dipendenti permanenti, calano i lavoratori a termine. Il tasso di occupazione è pari al 57,3%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a ottobre.

Su base annua si conferma la tendenza all'aumento del numero di occupati (+0,9% su novembre 2015, pari a +201 mila). La crescita tendenziale è attribuibile quasi esclusivamente ai lavoratori dipendenti (+193 mila, di cui +135 mila i permanenti) e si manifesta sia per le donne sia per gli uomini, concentrandosi esclusivamente tra gli over 50 (+453 mila).