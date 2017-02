Lavoro autonomo,Dis.Coll ora strutturale.Poletti:impegno mantenuto

Roma, 28 feb. (askanews) - "Avevamo assunto un impegno e l'abbiamo mantenuto con l'inserimento, nel disegno di legge delega sul lavoro autonomo non imprenditoriale, di una specifica disposizione per rendere strutturale la Dis.Coll, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori, tra l'altro ampliando la platea dei beneficiari, che ora comprende anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca".

A dirlo è il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, commentando in una nota l'approvazione, da parte della Commissione Lavoro della Camera, di uno specifico emendamento al testo della delega.

"Sono davvero soddisfatto -aggiunge il Ministro- e voglio ringraziare la Commissione Lavoro: dopo l'intervento del Governo nel Milleproroghe, volto a garantire la continuità dell'erogazione della Dis.Coll fino a giugno di quest'anno, il voto di oggi rappresenta una conferma della volontà di rendere questo strumento strutturale, in coerenza con la disciplina complessiva del lavoro autonomo non imprenditoriale contenuta nella legge delega".