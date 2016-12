La Borsa Milano segna lieve calo -0,27%, Mps resta sotto pressione

Roma, 21 dic. (askanews) - Borsa di Milano in moderato ribasso a tarda mattina, con un meno 0,27 per cento dell'indice Ftse-Mib mentre resta sotto forte pressione il titolo di Banca Monte Paschi di Siena, sospesa dagli scambi con un crollo teorico del 14 per cento. Permangono chiaramente diffusi scetticismi sulla capacità della banca di reperire sul mercato i fondi necessari alla ricapitalizzazione concordata con le autorità di vigilanza, che va effettuata entro la fine dell'anno.

Mediaset invece, in controtendenza con un più 1,13 per cento è seconda nella classifica dei maggiori rialzi, mentre prosegue il braccio di ferro con Vivendi il gigante di media e intrattenimento francese, che sta portando avanti un tentativo di scalata ostile.

In generale l'Europa mostra un quadro contrastato con variazioni limitate. La Borsa di Parigi si attesta al meno 0,04 per cento, Francoforte segna un più 0,10 per cento e Londra un più 0,16 per cento.

Resta infine indebolito l'euro, appena sotto quota 1,04 dollari a 1,0398 dopo che ieri ha segnato nuovi minimi da quasi 14 anni sulla valuta americana. Il dollaro è sospinto dalla prospettiva di nuovi rialzi dei tassi nel 2017 da parte della federal reserve, laddove la Bce ha dichiarato di voler mantenere un orientamento opposto, espansivo, della sua politica monetaria.