La Bce vede quasi rosa sulla ripresa: si consoliderà ancora

Roma, 2 feb. (askanews) - La Banca centrale europea prevede che l'espansione economica "si consolidi ulteriormente": le misure di politica monetaria stanno sostenendo la domanda interna e favorendo il processo di ridimensionamento dell'indebitamento in atto. "Le condizioni finanziarie molto favorevoli e i miglioramenti della redditività delle imprese seguitano a promuovere la ripresa degli investimenti".

"Inoltre - si legge sul bollettino economico - i sostenuti incrementi dell'occupazione, legati anche alle passate riforme strutturali, forniscono sostegno ai consumi privati aumentando il reddito disponibile reale delle famiglie. Al contempo, vi sono segnali di una ripresa globale più forte".

Ma al tempo stesso, l'istituzione guidata da Mario Draghi avverte come sia "probabile che i restanti aggiustamenti di bilancio in diversi settori e la lenta attuazione delle riforme strutturali possano frenare la crescita economica nell'area euro. I rischi per le prospettive di crescita nell'area restano orientati al ribasso - conclude la Bce - e sono connessi prevalentemente ai fattori globali".