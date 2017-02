La Bce apre all'idea di una bad bank europea: "Sarebbe benvenuta"

Constancio: problema Npl non si risolve forzando banche a vendere

Roma, 3 feb. (askanews) - Il vicepresidente della Bce apre all'ipotesi di creare una sorta di bad bank europea per i crediti deteriorati della banche, a cui andrebbe affiancata una piattaforma dati sul settore. "Una Asset management company a livello europeo sarebbe benvenuta, soprattutto perché aiuterebbe a reperire finanziamenti privati sul mercato", ha affermato Vitor Constancio, intervenendo ad un convegno sui credito deteriorati organizzato dall'istituto Bruegel a Bruxelles. L'idea di creare una bad bank europea sui Non performing loans era stata avanzata nei giorni scorsi del direttore dell'Autorità bancaria europea (Eba), Andrea Enria.

Nel quadro attuale una band bank veramente europea potrebbe incontrare difficoltà normative. Per questo secondo Constancio per l'immediato un modo di procedere "potrebbe esser quello di creare progetto europeo" sul come operare bad bank a livello nazionale.

In ogni caso non si può pensare di affrontare il problema dei crediti deteriorati facendo unicamente leva sulle banche. "Forzarle a vendere potrebbe avere gravi conseguenze sulla stabilità finanziaria. Il trasferimento di valore che ne deriverebbe, dalle banche verso la comunità degli investitori, aggraverebbe la pressione sulla redditività invece di farla migliorare. Per questo motivo - ha concluso Constancio - ora è cruciale uno sforzo coordinato da parte di diverse autorità europee e nazionali".