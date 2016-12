La App RaiPlay arriva sui televisori, tv on demand per tutti

Roma, 20 dic. (askanews) - La App Rai Play arriva anche sui televisori connessi. Dopo il successo dell'applicazione che da settembre scorso ha permesso di vedere e rivedere programmi, serie, fiction, film, documentari, concerti di quattordici canali Rai su tablet, smartphone e Pc, la tv on demand ora sarà facilmente fruibile anche sui televisori connessi. Il nuovo strumento è stato presentato a viale Mazzini dal direttore di Rai Digital Gian Paolo Tagliavia e dal direttore generale Rai Antonio Campo Dall'Orto, che ha affermato: "Un editore come noi è riuscito a fare un salto in avanti che fa pensare che nulla sarà più come prima. Oggi diciamo che siamo una Media Company e che Rai Play ha colmato un gap". La Rai, con la versione della App per la tv, secondo il d.g., porta avanti il suo compito "di alfabetizzazione del Paese dal punto di vista digitale, ma lo fa dal punto di vista inclusivo".

La navigazione di RayPlay sulla tv sarà facile, con una guida che permetterà di rivedere i programmi trasmessi negli ultimi sette giorni dai 5 canali Rai, più Rai Movie, Rai Premium e l'offerta bambini. Con la App sulla tv si potranno rivedere anche le stagioni passate delle fiction, per esempio, o vecchie serie, e una grande quantità di materiale d'archivio dell'azienda: dallo "Zibaldone" di Arbore, con tutti i suoi programmi per la tv, ai quattro tv movie che Dario Argento fece prima di "Profondo rosso", a tutti i programmi di Enzo Tortora, compreso "Portobello", a serie di enorme successo come "Sandokan" o "La Piovra".

Nei primi due mesi di attività del nuovo sito e delle App per smartphone e tablet, dall'1 ottobre al 30 novembre, l'offerta Raiplay ha registrato 75,5 milioni di mediaviews da 15 milioni di dispositivi differenti. I contenuti che hanno ricevuto maggior apprezzamento da parte degli utenti sono state le fiction, prima fra tutte "Un medico in famiglia".