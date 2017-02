L'inflazione accelera, a febbraio all'1,5% ai massimi da 4 anni

Roma, 28 feb. (askanews) - L'inflazione accelera ancora e a febbraio sale all'1,5% dall'1% di gennaio. I prezzi degli alimentari non lavorati (frutta e verdura), e dei beni energetici non regolamentati, in altre parole i carburanti, continuano a spingere verso l'alto l'indice che si riporta ai massimi da quattro anni: per trovare un livello più elevato bisogna tornare al marzo del 2013 quando l'inflazione era all'1,6%. Stando alle stime preliminari dell'Istat a febbraio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra poi un aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente. S'impenna anche il carrello della spesa con i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona che aumentano dell'1,1% su base mensile e del 3,1% su base annua toccando il valore più alto da ben otto anni (a febbraio 2009 era al 3,3%).

L'inflazione acquisita per il 2017 - fa sapere l'Istituto - è all'1%. "Analogamente a quanto accaduto a gennaio, l'accelerazione dell'inflazione a febbraio 2017 - spiega l'Istat - è per lo più ascrivibile alle componenti merceologiche i cui prezzi sono maggiormente volatili e in particolare agli Alimentari non lavorati (+8,8%, era +5,3% a gennaio) e ai Beni energetici non regolamentati (+12,1%, da +9,0% del mese precedente)". Su base annua i prezzi dei vegetali freschi schizzano del 37,3%. E la Coldiretti avverte: "l'ondata di maltempo ha provocato a gennaio danni nelle campagne superiori ai 400 milioni di euro ma insieme agli agricoltori a pagare il conto dei cambiamenti climatici rischiano di essere anche i consumatori che subiscono gli effetti delle speculazioni in una situazione in cui i prezzi degli ortaggi aumentano in media triplicano dal campo alla tavola".

A correre è anche il prezzo della benzina che aumenta dello 0,4% rispetto a gennaio e la relativa crescita tendenziale si amplia di 2,7 punti percentuali (+12%, era +9,3% a gennaio); quello del Gasolio per mezzi di trasporto aumenta dello 0,1% su base mensile e segna un'accelerazione della crescita tendenziale (+17,6, da +13,9% del mese precedente). A rafforzare l'inflazione c'è poi l'accelerazione della crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,4%, da +1% di gennaio).

Un'inflazione all'1,5% preoccupa i consumatori con il Codacons che avverte: "le ripercussioni non sono indifferenti per le tasche dei consumatori, con una maggiore spesa su base annua pari a +450 euro a famiglia".