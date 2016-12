L'aeroporto di Fiumicino raddoppia imbarchi extra Schengen

Fiumicino (Rm), 21 dic. (askanews) - L'aeroporto di Fiumicino raddoppia la capacità degli imbarchi per i paesi extra-Schengen. E' stata infatti inaugurata la nuova area di imbarco internazionale "E". La nuova area consentirà di accogliere sei milioni di passeggeri in più ogni anno, attraverso 22 nuovi gate, per un investimento pari a 390 milioni di euro.

La nuova area "E" è di circa 90mila metri quadrati, realizzata senza consumo di suolo aggiuntivo e potrà ospitare oltre 6 milioni di passeggeri in più all'anno. Si compone di due grandi strutture direttamente collegate: un molo dedicato ai voli, con uscite di imbarco e sbarco in grado di consentire l'attracco ai più grandi aeromobili disponibili sul mercato e una galleria dedicata allo shopping, con 40 punti vendita e 10 ristoranti.

Sono oltre 90 le destinazioni extra Schengen raggiungibili dalla nuova infrastruttura per un complesso di oltre 13 milioni di passeggeri serviti, sia in partenza che in arrivo. Il molo è dotato di 14 gate, che uniti agli otto nuovi gate realizzati al pianoterra del mall commerciale, compongono in totale 22 nuovi gate. Ci sono inoltre altrettante posizioni di parcheggio per gli aerei, di cui sette per gli aeromobili più grandi, tutte servite da finger per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Alcune posizioni sono dotate di pontili su due livelli, che serviranno contemporaneamente ambedue i piani, il main e l'upper deck, degli aeromobili di grandi dimensioni, disponibili sul mercato.

"Abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo - ha dichiarato l'amministratore delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci - ma non ho mai avuto dubbi che ci saremmo riusciti. Sono convinto che la congiunzione di feroce determinazione e capacità di ascolto siano la soluzione di tutti i problemi".

La nuova area di imbarco è già operativa, con un volo previsto per Teheran in partenza per le 17.30.