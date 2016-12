Italia settima Ue spesa welfare, 30% Pil in maggioranza a pensioni

Roma, 21 dic. (askanews) - L'Italia è il settimo Paese tra i 28 dell'Unione europea a spendere di più rispetto al Pil su welfare, previdenza e assistenza sociale, con un 30 per cento del Pil nel 2014, secondo i dati diffusi da Eurostat. Il livello più elevato è il 34,2 per cento della Francia, seguita dalla Danimarca (33,5%) e della Finlandia (31,9%).

Peraltro in Italia quasi i due terzi della spesa sociale vanno alle pensioni: il 58,6 per cento del totale secondo l'ente di statistica comunitario. Mentre alle politiche per la famiglia va solo un 5,4 per cento. Un terzo della spesa, il 29,4 per cento è su salute e invalidità. Il 5,8 per cento sulla disoccupazione e lo 0,8 per cento sull'inclusione sociale.