In rialzo anche su base annua

Roma, 25 gen. (askanews) - A novembre, rispetto al mese precedente, nell'industria si rileva un aumento "significativo" sia del fatturato (+2,4%), sia degli ordinativi (+1,5%). Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 come a novembre 2015), il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 3,9%, con un incremento del 4,8% sul mercato interno e del 2,2% su quello estero. Nel confronto con il mese di novembre 2015, l'indice grezzo degli ordinativi si mantiene sostanzialmente stabile (+0,1%). Lo ha comunicato l'Istat.

L'incremento del fatturato, su base mensile, è maggiore sul mercato interno (+3,1%) rispetto a quanto rilevato sul mercato estero (+0,9%). Gli ordinativi, invece, registrano incrementi maggiori sul mercato estero (+2,4%) rispetto all'interno (+1,0%).

Nella media degli ultimi tre mesi, l'indice complessivo del fatturato aumenta dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti (-0,1% per il fatturato interno e +0,7% per quello estero); quello degli ordinativi diminuisce del 2,3%.