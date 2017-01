Istat, a dicembre tasso di disoccupazione stabile al 12,0%

Roma, 31 gen. (askanews) - Il tasso di disoccupazione a dicembre è rimasto stabile rispetto al mese precdente al 12,0%. E' quanto rende noto l'Istat che stima un aumento su base mensile dei senza lavoro dello +0,3%, pari a +9mila unità.

"La crescita - sottolinea l'Istituto di statistica - è attribuibile alla componente femminile a fronte di un calo per quella maschile e si distribuisce tra le diverse classi di età ad eccezione dei 25-34enni".

Stabili gli occupati come risultato di un aumento per la componente maschile e di un equivalente calo per quella femminile. Aumentano gli occupati di 25-34 anni, mentre calano gli over 35. A crescere, in questo mese, è l'occupazione dipendente a termine, mentre calano gli indipendenti.

Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni a dicembre sono scesi dello 0,1% (15 mila in meno). Il calo interessa entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età ad eccezione degli ultracinquantenni. Il tasso di inattività è stabile al 34,8%.