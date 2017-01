Inps: frenano pensionamenti, -22,1% in 2016. Per vecchiaia -30,2%

Roma, 12 gen. (askanews) - Pensionamenti in brusca frenata. Nel 2016 calano del 22,1% le nuove pensioni liquidate: si passa dalle 570.002 del 2015 alle 443.477 dell'anno scorso. A diminuire in modo più consistente sono le nuove pensioni di vecchiaia che calano del 30,2%. E' quanto emerge dai dati Inps contenuti nel Monitoraggio dei flussi di pensionamento.

Stabile l'importo medio dell'assegno che si attesta a 987 euro. Le nuove pensioni di vecchiaia scendono a quota 113.500 dalle 162.815 del 2015 (-30,2%). Le nuove pensioni d'anzianità calano a 112.529 da 157.522 (-28,5%). In calo anche le pensioni d'invalidità (da 51.684 a 43.423) e quelle destinate ai superstiti (da 197.981 a 174.025)

Guardando ai lavoratori dipendenti nel complesso (sono esclusi i dipendenti pubblici) e alle tre principali gestioni dei lavoratori autonomi (coltivatori, artigiani e commercianti), la contrazione del numero di liquidazioni registrata nel primo semestre 2016 rispetto agli analoghi valori dell'anno precedente, si attenua nel secondo semestre dell'anno: per il 2016 infatti sia i requisiti di età per la vecchiaia, sia quelli di anzianità per la pensione anticipata, sono aumentati di 4 mesi per effetto dell'incremento della speranza di vita registrato dall'Istat e quindi solo a partire dal mese di giugno si iniziano a liquidare le pensioni di vecchiaia (agli uomini) e anticipate (ad entrambi i generi) relative ai soggetti che perfezionano il nuovo requisito richiesto nell'anno 2016.

Inoltre va tenuto presente che per le donne la L.214/2011 ha previsto un incremento dell'età di vecchiaia di ulteriori 18 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 1 anno per le autonome, quindi i pensionamenti di vecchiaia registrati nel corso del 2016 si riferiscono sostanzialmente alle lavoratrici che avevano perfezionato il vecchio requisito a dicembre 2015 e che si sono pensionate a partire da gennaio 2016.