Inps: al via nuovo piano assistenza per 30mila non autosufficienti

Roma, 28 feb. (askanews) - Parte il nuovo progetto 'Home care premium 2017', il piano di assistenza dell'Inps per le persone non autosufficienti. E' un progetto che "mira a potenziare e non a sostituire gli interventi previsti dalla legislazione vigente" ampliando la platea dei beneficiari fino ad interessare 30mila soggetti. Nei casi di prestazione massima si arriva a un beneficio per l'assistenza domiciliare di circa mille euro a persona. Il bando verrà pubblicato oggi e da domani potranno partire le domande di adesione fino al 30 marzo. La graduatoria verrà resa nota il 20 aprile. Il progetto sarà operativo dal secondo semestre dell'anno (inizierà dal primo luglio) e terminerà il 31 dicembre 2018.

Il programma è rivolto ai soli dipendenti e ai pensionati pubblici perchè, ha spiegato l'Inps, "solo loro finanziano la gestione". La gestione è alimentata dal prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni del personale delle P.A. in servizio; dallo 0,15% versato su base volontaria dai pensionati; dagli interessi sui prestiti e sui mutui concessi agli iscritti; dalle quote versate come compartecipazione alle spese a fronte di talune prestazioni ricevute.

Le risorse stimate per gli interventi di assistenza domiciliare per il 2017 saranno pari a 220 milioni di euro per il solo secondo semestre, per poi sfiorare i 300 milioni nel 2018. Il nuovo programma "mette più risorse", ha spiegato Rocco Lauria dell'Inps, e "si basa su due pilastri: rimborsiamo le spese per l'assistenza familiare e eroghiamo in maniera indiretta una serie di servizi. Anche le graduatorie saranno sempre aggiornate ogni primo del mese e quando si liberano dei posti consentiamo la presentazione di nuove domande".

Per quanto riguarda i benefici per l'assistenza domiciliare, la cifra massima che si potrà ottenere (in casi di disabilità grave e Isee fino a 8mila euro) sarà di 1.050 euro. Budget che scende fino a 550 euro per le persone con Isee di 40mila euro e oltre. Nei casi di disabilità media si va da un massimo di 500 euro al mase per coloro che hanno l'Isee più basso a nessun beneficio per chi ha l'Isee più alto.

L'Home care premium è stato avviato nel 2010, sperimentato nel 2012 e nel 2014 il programma è stato sottoposto a valutazione di impatto sul contesto sociale. Allo scorso gennaio l'Hcp conta 22.220 utenti di cui 10.095 percettori di prestazioni prevalenti. Il nuovo progetto, invece, è rivolto a 30mila utenti triplicando il numero di percettori di prestazioni prevalenti. Per quanto riguarda i destinatari, il nuovo programma 2017 allarga i benefici ai parenti di primo grado anche non conviventi e i soggetti legati da unione civile e conviventi.