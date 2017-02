Inps: a gennaio Cig in calo del 46,3%, ma balza l'ordinaria

Roma, 23 feb. (askanews) - Nel mese di gennaio 2017 il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 30,6 milioni, in diminuzione del 46,3% rispetto allo stesso mese del 2016 (57,0 milioni). Lo ha comunicato l'Inps spiegando però che le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a gennaio 2017 sono state 7,9 milioni. Un anno prima, nel mese di gennaio 2016, erano state 2,9 milioni: di conseguenza, la variazione tendenziale è pari al +174,7%.

In particolare, la variazione tendenziale è stata pari a +153,7% nel settore Industria e +281,7% nel settore Edilizia. "Tale variazione tendenziale - ha spiegato l'Istituto - risente del blocco autorizzativo verificatosi nel periodo intercorrente tra il 24/9/2015, data di entrata in vigore del d. lgs. N. 148/2015 che ha introdotto importanti novità in merito agli ammortizzatori sociali, ed il 4/12/2015, data di pubblicazione della relativa circolare applicativa redatta sulla base del nulla osta del Ministero del Lavoro fornito in data 2/12/2015". La variazione congiunturale registra nel mese di gennaio 2017 rispetto al mese precedente un decremento pari al 24,5%.

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a gennaio 2017 è stato pari a 19,1 milioni, registrando una diminuzione pari al 59,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registrava 47,6 milioni di ore autorizzate. Nel mese di gennaio 2017 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al -14,4%.

Gli interventi in deroga sono stati pari a 3,6 milioni di ore autorizzate a gennaio 2017 registrando un decremento del 44,1% se raffrontati con gennaio 2016, mese nel quale erano state autorizzate 6,5 milioni di ore. La variazione congiunturale registra nel mese di gennaio 2017 rispetto al mese precedente un decremento pari al 27,8%.