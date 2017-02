Industria, Istat: fatturato 2016 +0,2%, ordini giù dell'1,2%

Roma, 24 feb. (askanews) - Fatturato e ordinativi dell'industria italiana in frenata nel 2016. Nella media dell'anno scorso il fatturato, corretto per gli effetti di calendario, ha registrato un lieve incremento in valore (+0,2%), più marcato in termini di volume per il solo comparto manifatturiero (+1,2%). In brusco calo, invece, gli ordini che sono scesi dell'1,2% toccando il livello più basso dal 2013 (-1,3%). Lo ha reso noto l'Istat.