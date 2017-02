In bilico fusione Lse-Deutsche Borse, nodo mercato titoli Stato

Roma, 27 feb. (askanews) - Lse ha definito "altamente improbabile" che possa rispettare le condizioni poste dalla commissione europea per la maxi-fusione con la Borsa di Francoforte. In un comunicato la Borsa di Londra ha affermato infatti che la richiesta di vendere una delle più strategiche attività italiane, il mercato dei titoli di Stato (Mts), non può essere accolta.

"Il consiglio di amministrazione di Lse ritiene - si legge in una nota - altamente improbabile che una tale vendita possa avere luogo". Tuttavia, la Borsa di Londra non ha messo da parte la sua volontà di fare la fusione con la Borsa di Francoforte e continuerà a cercare di realizzarla.

Una fusione tra Lse e Deutsche Boerse vedrebbe la nascita di un gigante borsistico al livello di quello degli Stati Uniti e del Giappone.