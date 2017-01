Imprese,la diplomazia economica serve: 16,4 mld valore aggiunto

Indagine Prometeia. Gettito fiscale per 6,7 mld nel 2015

Roma, 31 gen. (askanews) - La dipolomazia economica spinge la crescita del Paese. Secondo i dati di un'indagine di Prometeia, presentati in occasione di un convegno organizzato da Confindustria, i progetti delle imprese italiane sostenuti dalla Farnesina hanno generato, nel 2015, 16,4 miliardi di valore aggiunto, pari all'1,1% del Pil, 6,7 miliardi di gettito fiscale e 234mila posti di lavoro.

Alla base dell'indagine 756 progetti avviati all'estero da oltre 330 aziende italiane che hanno beneficiato di assistenza da parte delle Ambasciate e dei Consolati nel mondo. Del supporto della Farnesina hanno beneficiato non solo le grandi aziende ma anche le pmi, sia direttamente, sia in quanto aziende fornitrici di beni e servizi per le grandi società che hanno ottenuto contratti all'estero.