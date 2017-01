Roma, 19 gen. (askanews) - La produzione dell'Ilva in un "contesto favorevole" di mercato con un "ripresa dei prezzi dell'acciaio" ha visto nel 2016 raggiungere "i target previsti nel budget 2016 con un livello di produzione attestatosi su 5,8 milioni di tonnellate, un incremento del 23% rispetto al 2015 quando la produzione era stata di 4,7 milioni di tonnellate". Così il commissario straordinario di Ilva, Enrico Laghi, in audizione davanti alla commissione Bilancio della Camera.

Il fatturato 2016 dell'Ilva - ha spiegato Laghi - si attesta a 2,2 miliardi di euro con un incremento rispetto all'esercizio precedente che si era concluso con un livello di fatturato a 2,1 miliardi di euro. Miglioramento "ancora più significativo" per l'Ebitda che vede "più" che dimezzare il rosso: "con un dato stimato 2016 pari a circa -220 milioni di euro rispetto a -546 milioni di euro dell'esercizio precedente".

Con ordinativi per circa "800 milioni di euro copriamo quasi interamente il piano ambientale". ha aggiunto Laghi:"Abbiamo proseguito le attività esecutive di realizzazione del piano allo stato attuale rispetto agli interventi previsti gli importi pagati per gli interventi ammontano al netto dell'Iva a circa 320 milioni di euro, quindi circa 360-370 milioni di euro lordo Iva, abbiamo anche ordinativi in essere per ulteriori circa 800 milioni di euro, quindi copriamo quasi interamente il piano ambientale".