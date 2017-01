Il presidente cinese Xi va a Davos a difendere il libero scambio

Roma, 17 gen. (askanews) - Il presidente della Repubblica Popolare Cinese, nonché segretario del Partito comunista cinese e erede di Mao Zedong, che si presenta al forum economico di Davos come paladino difensore del libero scambio, in contrapposizione ad un presidente degli Stati Uniti alfiere del neo protezionismo. Uno scenario che nemmeno tanti anni fa avrebbe potuto essere solo la fantasia di uno scrittore di fantascienza. Invece è appena accaduto quando Xi Jinping si è rivolto a una platea di uomini d'affari, confluiti nella blindata cittadina sciistica svizzera. "Da una guerra commerciale - ha ammonito - nessuno uscirebbe vincitore".

Secondo il Financial Times l'intervento del leader cinese a Davos ha richiesto mesi di preparativi. Ma la decisione effettiva di presentarsi è stata presa solo una settimana fa.

All'opposto dagli Usa, che sia con interviste o con gli ormai famigerati "tweet" lanciati nel cuore della notte, o alle prime ore del mattino, il presidente eletto Donald Trump continua a martellare minacce su misure protezionistiche. Le più recenti riguardavano il settore dell'auto e le case che producono in Messico per poi vendere negli Usa: il miliardario vuole imporre loro un dazio del 35 per cento.

Xi ha cercato di richiamare l'attenzione al non lanciarsi tentare da soluzioni semplicistiche di fronte a questioni complesse. "I problemi che affliggono il mondo non sono causati dalla globalizzazione - ha detto - non ne sono l'inevitabile risultato. I Paesi dovrebbero guardare ai loro interessi sulla base di prospettive ampie. Una barca non va definitivamente ormeggiata nel porto solo perché è capitato di incontrare una tempesta".