New York, 20 gen. (askanews) - E' da quasi cinque anni di fila che il colosso informatico statunitense International Business Machines (Ibm) registra ricavi in calo su base annuale ma il gruppo - da tempo impegnato in una trasformazione con un focus sui servizi tecnologici e non più sull'hardware soltanto - è ottimista tanto da avere alzato le stime per il 2017. La conferma è arrivata con i conti del quarto trimestre del 2016, pubblicati ieri dopo la chiusura di Wall Street e che hanno battuto le stime degli analisti: gli utili netti sono saliti dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2015 e i ricavi sono scesi di un punto percentuale.

Nei tre mesi chiusi al 31 dicembre scorso, i profitti netti hanno raggiunto i 4,5 miliardi di dollari. Al netto di voci straordinarie, gli utili per azione sono arrivati a 5,01 dollari, oltre il consenso fermo a 4,88 dollari per azione. Nello stesso periodo le vendite sono state di 21,77 miliardi di dollari, sopra i 21,64 miliardi attesi dagli analisti.

Nell'intero 2016, gli utili sono scesi a 11,872 miliardi da 13,190 miliardi del 2015; gli utili per azione pro forma sono stati di 13,59 dollari contro i 13,5 dollari attesi dagli analisti; le vendite sono calate a 79,919 miliardi da 81,741 miliardi. Nel dettaglio, i ricavi generati dagli "imperativi strategici" dati dal cloud, dalla sicurezza, dalla mobilità e dall'analisi di dati hanno registrato un aumento annuo del 13% a 32,8 miliardi di dollari, equivalenti al 41% del totale ossia oltre il 40% a cui il gruppo puntava entro il 2018 e meglio del 35% registrato nel 2015. Quando sarà raggiunto il 50%, per Ibm sarà una pietra miliare di una trasformazione che il numero uno Ginni Rometty persegue da quando è arrivata alla guida dell'azienda alla fine del 2012. I ricavi dalle attività cloud sono aumentati in 12 mesi del 35% a 13,7 miliardi; nel solo quarto trimestre dell'esercizio il rialzo è stato del 33%.

Secondo Rometty, amministratore delegato nonché presidente del gruppo e del suo cda, nel 2016 Ibm si è posizionato come il gruppo di riferimento nelle soluzioni cognitive e nelle piattaforme cloud. "Watson è la piattaforma di punta per le aziende nel campo dell'intelligenza artificiale (...) sempre più aziende scelgono Ibm Cloud per via delle sue competenze diversificate, che stanno aiutando a trasformare vari settori, da quello dei servizi finanziari a quello aereo e retail".