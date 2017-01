Guidi: fatta a pezzi e costretta a dimettermi per il nulla

Roma, 13 gen. (askanews) - Tutto "finito in una bolla di sapone, ma sono stata fatta a pezzi e costretta alle dimissioni. Non c'era nulla in quella intercettazione e non ero nemmeno indagata". Così l'ex ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi, in una intervista al Corriere della Sera, ripercorre la vicenda delle sue dimissioni dal dicastero di cui era responsabile.

"Questa ferita non potrà mai rimarginarsi. Non nego che a livello umano le conseguenze sono state profonde e nemmeno una bella notizia come l'archiviazione può farmi piacere", sottolinea Guidi.