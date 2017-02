Grecia, Regling: non ci sarà bisogno di nuovo salvataggio in 2018

Roma, 22 feb. (askanews) - Non ci sarà bisogno di un nuovo salvataggio per la Grecia nel 2018 quando si sarà esaurito l'attuale programma di aiuti. A esprimere fiducia è Klaus Regling, capo del meccanismo europeo di stabilità (Esm), il fondo di salvataggio europeo, che in un'intervista al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung ha dichiarato che "se fa buon uso dei prossimi 18 mesi, sono fiducioso che (il terzo pacchetto di aiuti) sarà l'ultimo per la Grecia" aggiungendo: "la Grecia ha fatto progressi ... mi sto basando sul principio che la Grecia sarà in grado di volare con le proprie ali a partire da metà 2018 e sarà in grado di ottenere i propri fondi dai mercati".

La Grecia ha ottenuto nel 2015 il suo terzo pacchetto di salvataggio internazionale, che vale 86 miliardi di euro, con i fondi di salvataggio erogati in più tranche, in cambio di riforme specifiche. Ma con lo stallo attuale sull'ultimo ciclo di negoziati sulle riforme, sono riemersi i timori che il paese possa andare in insolvenza e uscire dalla zona euro.

Nel tentativo di rompere l'impasse con i suoi creditori, Ue ed Fmi, Atene lunedì ha accettato di discutere di nuove riforme. Il Paese ellenico ha disperatamente bisogno di proteggere l'ultima tranche del prestito connesso all'ultimo salvataggio per rimborsare sette miliardi di euro di nuovi pagamenti sul debito in luglio pena il rischio di dover dichiarare l'inadempienza sui suoi prestiti. (con fonte Afp)