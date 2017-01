Grande distribuzione,Esselunga leader,boom vendite Eurospin e Lidl

Milano, 10 gen. (askanews) - Esselunga si conferma la prima Gdo in Italia (escludendo l'aggregato della Coop), con ricavi in crescita nel 2015 a 7,2 miliardi di euro, e mantiene di gran lunga anche la leadership d'efficienza, con circa 16mila euro di vendite per metro quadro, dato che rappresenta un unicum anche nel panorama mondiale della grande distribuzione. Ma a sorprendere è il vero e proprio boom di crescita dei discount, con Lidl Italia ed Eurospin che hanno realizzato nell'ultimo quinquennio una crescita record delle vendite pari al 43% circa contro il +4,5% registrato nel periodo dall'aggregato dei maggiori operatori della Gdo italiana. Numeri che permettono ad Eurospin di diventare il terzo gruppo nel nostro Paese con un fatturato di 4,4 miliardi, scalzando Aucham-Sma. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Area Studi di Mediobanca sul settore.

Dietro al boom dei due operatori discount, si posiziona la catena dei supermercati fondati da Bernardo Caprotti che tra il 2011 e il 2015 ha visto il fatturato crescere dell'11,6%, seguito da Iper-Unes (+7%); le Coop sono rimaste stabili (+0,1%), in arretramento Pam che ha perso terreno (-4,9%). Gli operatori francesi sono scesi molto dal 2011: Auchan-Sma è in calo del 19,6%, Carrefour del 9,3%, seppur quest'ultimo nel 2015 ha incominciato a vedere i primi segnali positivi del processo di ristrutturazione, registrando la prima crescita dal 2012, con vendite in ripresa del 6,1%. Anche nel 2015 Lidl Italia (+9,6%) ed Eurospin (+6,7%) hanno confermato la propria leadership di crescita. Se l'aggregato delle Coop segna ricavi per 10,9 miliardi, Esselunga resta comunque primo operatore individuale per dimensioni, con vendite pari a 7,2 miliardi, seguita da Carrefour a 4,9 miliardi e da Eurospin che con 4,4 miliardi ha scalzato appunto Auchan-Sma scesa a 4,15 miliardi.