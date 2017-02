Germania, il surplus commerciale segna nuovo record: 2016 253 mld

Roma, 9 feb. (askanews) - Quasi 253 miliardi di euro di surplus commerciale 2016, un nuovo record della Germania e con ogni probabilità un argomento che riaccenderà le polemiche sullo squilibrio, positivo, del Commercio con l'estero tedesco. Il dato, comunicato dall'agenzia federale di statistica, Destatis, supera i 244,3 miliardi registrati nel 2015.

In un anno la Germania ha esportato beni per 1.207,5 miliardi di euro, l'1,5 per cento in più rispetto all'anno precedente. Una crescita che non sarebbe esuberante, ma si partiva da livelli giù molto alti perché solo la Cina, a livello globale, con 510 miliardi di dollari, vanta un surplus superiore a quello tedesco, ma è rapportato a una mole economica (Pil) più ampia.

Altro aspetto di criticità, è che nonostante tutti i richiami, anche formali da parte della Commissione europea a sfruttare i margini espansivi a disposizione, le importazioni tedesche, a 954,6 miliardi di euro, sono crescite meno delle esportazioni, con un mesto più 0,6 per cento.