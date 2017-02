Generali,de Courtois: da estero e Cina 60% risultati e cresceranno

Roma, 23 feb. (askanews) - Nel 2020 l'Asia produrrà il 28% del new business value delle Generali e tra 15 anni in Cina ci potrebbe essere la compagnia più grande del gruppo. Oltre ai quattro pilastri, Italia, Francia, Germania e Cee, Brasile e Argentina sono e resteranno strategiche così come Austria, Svizzera e Spagna. E' quanto ha spiegato Frédéric de Courtois, ceo Global Business Lines & International del gruppo assicurativo.

In un colloquio con il Sole24Ore, de Courtois ha affermato che le attività estere sono un valore da preservare e su cui puntare: "sono un fattore chiave, oggi valgono il 66% dei nostri premi e poco meno del 60% del risultato operativo ma in prospettiva peseranno sempre di più".

Le Generali sono presenti in 60 paesi, "in 38 di questi consolidiamo le attività assicurative e usciremo da quelle aree dove non siamo tra i leader di mercato. Ciò significa che resteremo più o meno in 25 paesi e in queste zone intendiamo impegnarci per sostenere una crescita organica e inorganica" e questi investimenti li finanzieranno "con le cessioni che abbiamo avviato dalle quali contiamo di ricavare almeno 1 miliardo di euro".

Il manager non si è sbottonato sui Paesi di minor interesse. Diversamente, ha detto, "posso dire - ha detto ancora a il Sole 24 Ore - che nell'area Emea, in Austria, Svizzera, Spagna e Turchia abbiamo compagnie di grande qualità. Allo stesso modo in Asia abbiamo ormai una presenza consolidata in Cina, India , Vietnam, Indonesia dove siamo il sesto operatore tra gli attori internazionali. In Malesia, invece, abbiamo una presenza più recente, costruita un paio d'anni fa mentre in Thailandia abbiamo siglato un accordo di bancassicurazione. Di certo, uno dei paesi centrali è la Cina dove siamo una delle tre più grandi compagnie internazionali. In Argentina siamo leader di mercato e in Brasile, dove siamo presenti da diverso tempo, intendiamo investire per rilanciare la società".

Per quanto riguarda l'Europa, De Courtois rispondendo a una domanda sulle voci degli ultimi mesi circa una possibile cessione della Francia o di altri asset cruciali in Europa, ha risposto: "Non è

il mio ambito ma in merito ha già parlato il Ceo Philippe Donnet chiarendo che non c'è alcun progetto di dismissione".

Quanto a Intesa SanPaolo, di cui le Generali hanno acquisito una quota del 3,4%, De Courtois ha preferito non parlare.