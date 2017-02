Generali, Gros-Pietro: non hanno niente da cui difendersi

"Non c'è un'operazione, c'è solo la valutazione in corso"

Milano, 8 feb. (askanews) - Allo stato attuale non esiste un'operazione di Intesa Sanpaolo su Generali, ma solo una valutazione. Per questo, il Leone non ha nulla di concreto da cui difendersi. È in sintesi quanto ha sostenuto il presidente della Ca' de Sass, Gian Maria Gros-Pietro, a margine di un convegno a Milano. Riguardo all'acquisto da parte di Generali del 3% circa dei diritti di voto di Intesa Sanpaolo, il banchiere ha commentato: "È stata presentata come una mossa difensiva. Non hanno niente da cui difendersi".

"Se ci sarà una valutazione di opportunità a fare delle combinazioni con le Generali lo faremo sapere e allora poi il mercato potrà giudicare. Non c'è un'operazione, c'è solo la valutazione in corso", ha aggiunto.