Generali, Donnet: le prospettive sui conti vanno benissimo

Roma, 28 feb. (askanews) - "Le prospettive vanno benissimo, come vedremo il 16 marzo". Così l'amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, a margine di un convegno alla Camera dei Deputati, ha commentato le prospettive sui conti economici del gruppo di Trieste.

Quanto alla riduzione dei costi, Donnet ha tagliato corto: "Ne parleremo il 16 marzo".

Donnet ha anche risposto a una domanda in merito alla sorte della partecipazione recentemente assunta, in chiave difensiva, in Intesa San Paolo. "La prospettiva non lo so, abbiamo questa partecipazione (in Intesa Sanpaolo, ndr) e vedremo cosa ne faremo". Quanto alla mancata scalata da parte di Intesa Sanpaolo su Generali, Donnet si è limitato a dire: "Commenti su quello che non è mai successo non li faremo".