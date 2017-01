Gb, crescita intoccata dalla Brexit: Pil IV trim +0,6% e 2016 +2%

Roma, 26 gen. (askanews) - L'economia della Gran Bretagna ha mantenuto lo slancio a dispetto della Brexit: il Pil del Regno ha infatti messo a segno un incremento dello 0,6 per cento nel quarto trimestre, rispetto ai tre mesi precedenti. E secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica Gb, l'intero 2016 si è chiuso con una crescita del 2 per cento, quasi analoga al più 2,2 per cento del 2015.

Un valore ben superiore a quello che la maggior parte degli analisti e delle istituzioni finanziarie internazionali si attendeva in caso di voto favorevole alla Brexit. Il referedum sulla permanenza nell'Ue si è svolto lo scorso giugno.

E' ormai palese che i fochi pronostici di pesanti ricadute economiche non si sono materializzati, nella prima fase del dopo voto almeno. "Tutti i principali settori dell'economia sono cresciuti, a dimostrazione della tenuta dell'economia britannica", si è compiaciuto il ministro delle Finanze Philip Hammond.