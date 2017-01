Roma, 18 gen. (askanews) - Avvenuto questa mattina ad Atene il signing per l'acquisizione da parte di Fs Italiane di Trainose, la società greca di trasporto ferroviario. A firmare il documento, l'ad e direttore generale di Fs Italiane, Renato Mazzoncini, e l'ad del fondo per gli asset della Repubblica Greca (Hellenic Republic Asset Fund - HRAF), Antonis Leousis.

Nel luglio 2016, Fs Italiane è stata dichiarata "preferred investor" da Hraf, che aveva accettato l'offerta economica di 45 milioni di euro.

"L'acquisizione di Trainose rappresenta un'occasione di crescita e di sviluppo sia per Fs Italiane, che continua così la propria espansione all'estero, sia per le ferrovie greche, che potranno contare sul know how e sull'esperienza FS - ha dichiarato Renato Mazzoncini, ad del Gruppo Fs Italiane. L'operazione di oggi è in piena sintonia con quanto previsto dal Piano Industriale 2017 - 2026, che vede l'Europa come mercato domestico di riferimento e che mira a quadruplicare il fatturato proveniente da attività estere, arrivando a oltre 4 miliardi di euro nel 2026. L'acquisizione di Trainose segue di pochi giorni quella di Nxet, la società Uk che gestisce il servizio C2C, da Londra alle coste dell'Essex. Siamo molto orgogliosi di questi successi, che aprono la strada a ulteriori traguardi".

Il closing dell'operazione è atteso nelle prossime settimane, dopo il via libera dell'Unione Europea.

Trainose è il principale operatore ferroviario in Grecia e fornisce servizi di trasporto merci e passeggeri a livello extraurbano, regionale, nazionale e internazionale, compresi servizi di logistica.

Nel 2015 ha trasportato 16 milioni di persone, con 130 milioni di ricavi e un utile di 2,7 milioni: dal 2013 la società è in equilibrio economico. Trainose ha 670 dipendenti, circa 1.100 fra locomotive e convogli in leasing, fa viaggiare circa 300 treni al giorno. La linea principale è la Atene - Salonicco.