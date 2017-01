Francia sfida l'incertezza politica, giovedì lancia bond a 50 anni

Requin (Aft) al Ft: vittoria Le Pen non è scenario prevalente

Roma, 4 gen. (askanews) - Il tesoro francese sfida le incertezze politiche legate al voto delle presidenziali della prossima primavera e, questo giovedì, si appresta a lanciare un titolo di Stato a 50 anni, con scadenza 2066. Secondo gli ultimi sondaggi - riporta il Financial Times - Marine Le Pen potrebbe aggiudicarsi il primo turno del voto, programmato per il prossimo 23 aprile anche se al secondo turno a maggio sarebbe battuta dall'esponente dei Repubblicani di centro destra Francois Fillon.

Un'incertezza che non sembra spaventare Anthony Requin, amministratore delegato dell'Agence France Tresor (Aft), l'agenzia pubblica che gestisce il debito francese, secondo il quale la possibilità di una vittoria di Le Pen non viene visto come uno "scenario maggioritario" dal settore finanziario del Paese.

A prescindere dalla turbolenza politica la domanda degli investitori domestici e stranieri, particolarmente giapponesei sostiene i piani di finanziamento di Parigi e il collocamento di bond extra-lunghi: "seguiamo i consigli dei primary dealer, c'è appetito", ha aggiunto.

Anche se fino a non molto tempo fa i titoli di stato a scadenza lunghissima erano una rarità le politiche delle banche centrali di acquisto di titoli pubblici con operazioni di quantitative easing hanno cambiato lo scenario, spingendo sempre più gli investori a cercare scadenze più lunghe per trovare rendimenti accettabili. Lo scorso anno, riporta il Ft, i paesi dell'eurozona hanno raccolto 19 miliardi con emissioni di debito a scadenze superiori ai 40 anni, con un netto incremento rispetto agli 1,3 miliardi del 2015. E due Paesi, Belgio e Irlanda, hanno addirittura collocato bond con scadenza a 100 anni.