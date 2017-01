Francia, forte rimbalzo (+2,2%) produzione industriale a novembre

Roma, 10 gen. (askanews) - La produzione industriale francese è rimbalzata nel mese di novembre con un incremento del 2,2%, dopo il calo dello 0,1% accusato nel mese di ottobre, ha reso noto l'istituto statistico nazionale INSEE. La produzione manifatturiera che dal canto sup aveva registrato un calo dello 0,6% il mese precedente, è aumentata del 2,3% sempre a novembre.

In dettaglio, la produzione ha rimbalzato fortemente nel settore farmaceutico (+ 9,2%), nella chimica (+ 5,3%) e nella metallurgia e prodotti in metallo (+ 3,1%). E' anche significativamente aumentata nella gomma, plastica e minerali non metalliferi (+ 2,1%). E si è ripresa anche nel settore alimentare, specialmente nella lavorazione e conservazione di frutta e verdura e nella fabbricazione di bevande.

La produzione è cresciuta fortemente anche nel coke e raffinazione (+ 6,3%). Resta invece stabile nei beni strumentali, a causa di un forte calo nei macchinari e nelle attrezzature (-7,1%). Sugli ultimi tre mesi, la produzione industriale è aumentata dello 0,7%, ma è scesa dello 0,3% anno su anno. (con fonte Afp)