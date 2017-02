Francia, allarme Corte dei conti su obiettivo di taglio deficit

Roma, 8 feb. (askanews) - La Corte dei conti della Francia ha sollevato forti scetticismi sulla possibilità che l'attuale politica di bilancio riesca a centrare l'obiettivo di riduzione del deficit al 2,7 per cento del Pil nel 2017, dal 3,3 per cento del 2016. Un traguardo "estremamente difficile", affermano i giudici contabili nel loro rapporto annuale, perché le previsioni del governo si basano su "ipotesi di entrate fiscali ottimistiche e su risparmi che non potranno raggiungere i valori attesi".

La Cour des comptes ha messo nel mirino soprattutto le previsioni di spesa dove ha riscontrato "diversi fattori di sottovalutazione, mentre esiste il rischio di una accelerazione più netta del previsto dell'insieme della spesa pubblica", in particolare a causa delle indennità di disoccupazione e malattia.

Un allarme che sembra mettere in discussione anche la riconduzione del deficit sotto la soglia limite del 3 per cento del Pil. Su questo la Francia ha già ottenuto per due volte, nel 2013 e nel 2015, rinvii da parte della Commissione europea, che lo scorso autunno ha escluso qualunque ipotesi di ulteriori proroghe. (fonte Afp)