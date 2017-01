Ford rinuncia a nuova fabbrica in Messico e investe negli Usa

New York, 3 gen. (askanews) - Ford Motor ha deciso di cancellare i suoi piani d'investimento in Messico, dove avrebbe dovuto costruire una fabbrica (per un costo di 1,6 miliardi di dollari), e di investire 700 milioni di dollari in uno stabilimento già esistente in Michigan, negli Stati Uniti. Una mossa che sembra una resa parziale di fronte alle richieste e alle minacce del presidente eletto, Donald Trump, che sta conducendo una battaglia contro le società statunitensi che delocalizzano; nelle scorse settimane, la casa automobilistica aveva difeso la sua scelta di produrre in Messico.

L'amministratore delegato, Mark Fields, ha reso noto che in Michigan saranno creati 700 posti di lavoro "per trasformare ed espandere" la fabbrica di Flat Rock, dove saranno prodotti veicoli autonomi ed elettrici, che si affiancheranno a Mustang e Lincoln Continental, già in produzione. Nella nota diffusa, la società ha presentato sette delle 13 vetture elettriche che prevede di mettere sul mercato nei prossimi cinque anni; Ford prevede di investire 4,5 miliardi di dollari fino al 2020 per le vetture elettriche.

Ford ha comunque reso noto che ha ancora intenzione di spostare in Messico la produzione della prossima generazione della Focus, che uscirà dalla fabbrica di Hermosillo e non più da un nuovo impianto di produzione.