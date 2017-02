Fondatore di Alibaba: se si ferma il commercio, inizia la guerra

Roma, 6 feb. (askanews) - Dove si ferma il commercio cominciano le guerre. E' questo il messaggio lanciato da Jack Ma, il fondatore della piattaforma di e-commerce più grande della Cina, secondo quanto riporta oggi l'Independent.

Ma ha incontrato il mese scorso il presidente Usa Donald Trump, che sta prospettando una svolta isolazionista per la più grande economia del mondo, e ha promesso di cotribuire a creare un milione di posti di lavoro in America col suo sbarco nel paese.

Parlando a Melbourne, dove si trova per il lancio di Alibaba in Australia e Nuova Zelanda, l'uomo più ricco della Cina ha dichiarato: "Tutti sono preoccupati per le guerre commerciali. Se (però) il commercio si ferma, inizia la guerra". Per questo motivo, ha aggiunto, "il mondo ha bisogno di globalizzazione, ha bisogno di commercio".