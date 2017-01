Fmi taglia stime Pil Italia a +0,7% quest'anno e a +0,8% in 2018

Roma, 16 gen. (askanews) - Il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime di crescita dell'Italia portando la previsione di incremento del Pil per quest'anno al +0,7% e quella per il 2018 al +0,8 con una riduzione, rispettivamente, di 2 e 3 decimi di punto rispetto alle stime di ottobre. Le cifre dell'istituzione di Washington sono sempre più distanti da quelle del Governo, che nell'ultima nota di aggiornamento al Def aveva previsto un +1% per quest'anno e un +1,3% per il 2018. Dallo stesso Fmi giunge tuttavia un aperto riconoscimento alle riforme economiche "molto importanti" varate dal governo Renzi insieme a un incoraggiamento a proseguire sul versante delle banche per rimuovere il principale elemento di freno e incertezza.

Nel suo aggiornamento al World Economic Outlook reso noto oggi, il Fmi segnala previsioni per l'economia globale invariate rispetto a ottobre, con una crescita mondiale confermata rispettivamente al +3,4% e al 3,6%. per gli Stati Uniti, prima economia del Pianeta, le previsioni sono state migliorate rispettivamente di 1 e 4 decimi di punto al +2,3% e al +2,5% anche sulla base delle previste politiche di stimolo fiscale da parte della prossima amministrazione Trump. Sostanzialmente confermate le stime per la zona euro con una crescita all'1,6% per entrambi gli anni che include una revisione al rialzo di un decimo di punto per il 2017. Il quadro previsionale per i maggiori Paesi della zona euro resta molto differenziato. Tra i paesi in accelerazione figurano la Germania, con una revisione al rialzo di un decimo di punto per entrambi gli anni a quota 1,5% e la Spagna, le cui previsioni si attestano ora al +2,3% per quest'anno (rialzata di un decimo di punto) e al 2,1% (+0,2). Invariate, invece, le previsioni di crescita per la Francia, confermate rispettivaente al +1,3% e al +1,6%.

Quali consigli darebbe all'Italia il Fondo Monetario Internazionale? Il capoeconomista Maury Obstfeld, dopo la revisione al ribasso delle previsioni di crescita dell'Italia - unico grande Paese dell'Eurozona con un taglio delle stime - incoraggia il Paese ha proseguire sulla strada di forme e plaude, definendo "molto importanti" le riforme economiche già varate dal governo di Matteo Renzi.(Segue)