Fmi, Padoan: stupito da taglio stime, con banche no problemi

Roma, 16 gen. (askanews) - Il taglio delle stime di crescita per l'Italia da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi) si basa su motivazioni non condivisibili. Lo ha detto il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, sottolineando: "Sono un po' stupito perchè le ragioni sono che ci sarà più incertezza politica, che secondo me è difficile da argomentare, e che ci saranno problemi con le banche. Ma il governo ha preso le misure necessarie per fronteggiare" i problemi del settore creditizio e i 20 miliardi previsti "sono più che abbondanti".

"Quindi - ha sottolineato Padoan in un'intervista al Tg3 - non sono molto d'accordo con il Fondo monetario".